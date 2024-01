Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende un anno importante, senza intralci che possano creare particolari fastidi. Nel corso delle prossime ore avrete tanta voglia di muovervi, di fare nuove conoscenze, di avere dei punti di riferimento fissi in amore. La prima parte dell’anno sarà utile per programmare quello che ci sarà nella seconda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 gennaio 2024), avete tanta voglia di iniziare qualcosa di nuovo e proseguirlo, ma i tempi sono stretti. Molto stretti. Se avete bisogno di mettere in chiaro ciò che dovete fare, fatelo entro la primavera. Coraggio. Agite.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso dell’anno nuovo il cielo imporrà una scelta anche dal punto di vista professionale importante. Sarà importante verificare la tenuta di alcuni rapporti nel corso delle prossime ore di questo 2 gennaio 2024.

CANCRO

Cari Cancro, il 2024 sarà un anno importante per voi. Giove e Saturno saranno sempre favorevoli. Tutto ciò che farete è importante, poi ci saranno scelte utili per le storie d’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 gennaio 2024), c’è desiderio di liberarsi da qualche costrizione importante. Da febbraio 2023 i nati sotto questo segno hanno vissuto preoccupazioni o si sono messi in gioco in altri ambienti. Più volte nel corso delle prossime ore e giornate vi chiederete se nell’amore, la persona che vi siete messi al fianco è autentica… Ragionate a mente fredda.

VERGINE

Cari Vergine, molti di voi nel corso delle prossime ore si troveranno davanti ad un dilemma. Siete in ballo con un Saturno in opposizione che già ora vi crea problemi. Tanti Vergine negli ultimi mesi si sono ritrovati fatalisti, hanno vissuto tante emozioni. Bisogna capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: avete tanta voglia di iniziare qualcosa di nuovo e proseguirlo.