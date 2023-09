Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata inizierà in maniera molto interessante, potreste anche ricevere chiamate all’improvviso o iniziare un lavoro importante. Nei prossimi mesi sono attese novità anche a livello sentimentale. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 settembre 2023), la giornata potrebbe rimettere in gioco molte ambiguità, soprattutto se qualcuno vi ha detto delle bugie. Fate attenzione però potrebbe essere anche più facile arrabbiarsi, agitarsi o vivere qualche tensione.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della giornata di domani l’ottimo aspetto di Mercurio non dovrà essere sottovalutato. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Coraggio. Un po’ più di fiducia in voi stessi! Vedrete che presto le cose si aggiusteranno. Abbiate solo un po’ di pazienza e fiducia.

CANCRO

Cari Cancro, Saturno in opposizione vi ha costretto più volte a dover risolvere contrattempi ed imprevisti che vi hanno rallentato o vi hanno messo in difficoltà. Il peggio però è passato e ora potrete tornare a volare. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 settembre 2023), sta per iniziare un periodo di importante recupero. Il Sole a breve entrerà nel vostro segno zodiacale, determinando una condizione astrologica particolarmente positiva e significativa. Bene così!

VERGINE

Cari Vergine, potrebbe rivelarsi una giornata piuttosto difficile e tesa per molti di voi. Potreste risentire della stanchezza e dello stress, ma tranquilli: potrete recuperare soprattutto a partire dal prossimo weekend. Dovete solo tenere duro ancora per un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: sta per iniziare un periodo di importante recupero.