Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 19 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che ci avvicinerà al Natale è iniziata con il piede giusto per quanto riguarda i sentimenti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sorprese e nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, possibile qualche problema, ma pian piano tutto si aggiusterà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 dicembre 2023), la mattinata sarà sottotono ma già dal pomeriggio le cose andranno molto meglio. Portate pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa che non va nel vostro rapporto con i superiori, forse vi sentite poco valorizzati e apprezzati e questo vi fa soffrire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualche scaramuccia con una persona a voi vicina potrebbe rovinarvi la giornata, in particolare la mattinata. Per quanto riguarda il lavoro, rimanete concentrati e sul pezzo. Tutto si aggiusta prima o poi. Più poi che prima ma abbiate fiducia e ancora un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro cuore in questo momento ribolle di amore e di affetto. Forse un’amicizia che potrebbe diventare inaspettatamente amore. Chi l’avrebbe mai detto? Per quanto riguarda il lavoro, i colleghi non collaborano come vorreste: non prendetevela troppo e andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 dicembre 2023), ultimamente non riuscite a vedere quel sottile, ma necessario, confine tra l’amore e l’amicizia. Potreste essere infatuati di una storica amica o amico. Gli affari procedono a rilento. C’è bisogno di tanta pazienza.

PESCI

Cari Pesci, l’amore procede a gonfie vele, come non vi capitava da tempo. Sfruttate al massimo questa luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più calmi e riflessivi. A volte tendete ad agire di impulso e non va bene, potete commettere errori gravi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: un’amicizia di vecchia data potrebbe inaspettatamente tramutarsi in amore.