Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 18 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, entro la fine di questa settimana potrete raggiungere una bella soddisfazione o fare incontri speciali se lo desiderate. Giornata buona anche per gli incontri di lavoro. Coraggio! Potrebbe arrivare una svolta tanto desiderata per la vostra carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 ottobre 2022), la situazione resta pesante per le relazioni in generale, attenzione alle parole di troppo. Mordetevi la lingua se necessario. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile rivedere o rilanciare un progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le emozioni sono buone in questo periodo dell’anno. Potreste fare incontri importanti in amore. Migliora la situazione anche sul lavoro. Insomma, giornate ottime per voi. Approfittatene per portate avanti con entusiasmo e coraggio i vostri progetti, il momento è propizio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il pomeriggio sarà migliore della mattinata, Venere aiuterà i nuovi amori solo dalla fine del mese. Per quanto riguarda il lavoro, se vi propongono di portare avanti dei progetti, fatelo. Questo è il momento migliore. Se non ne approfittate ora, poi potreste pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 ottobre 2022), nelle prossime ore sarà utile evitare discussioni e complicazioni, se siete voi a dover dare delle risposte al partner forse conviene rimandare questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore ci sarà molta stanchezza e dovrete tenere sotto controllo le situazioni che si verranno a creare.

PESCI

Cari Pesci, quando vi interessa una persona giustamente diventate critici perché volete metterla alla prova, ma non bisogna pretendere troppo dagli altri… Entro la fine di questo mese dovrete trovare una soluzione o fare una scelta importante che riguarda il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: le emozioni sono buone in questo periodo dell’anno. Potreste fare incontri importanti in amore.