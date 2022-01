Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 18 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna favorevole nelle prossime ore migliora anche l’amore. Avrete tanta energia e voglia di fare soprattutto durante il pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono alti e bassi, valutate se è il caso di iniziare a mandare curriculum per cambiare aria. O forse è il caso di rivedere un accordo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 gennaio 2022), con questa Luna contraria non avete molte chance di fare bene. In amore ci sono ritardi da colmare. Per quanto riguarda il lavoro, tanti dubbi che vi tolgono serenità e pace. Le idee non vi mancano, pensate di meno ai problemi della vostra routine.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore se c’è qualcosa che non va, parlatevi e chiarite al più presto. Non fatevi problemi inutili. Sempre meglio che tenersi tutto dentro. Capitolo lavoro: ci sono grandi opportunità in arrivo. Potete iniziare a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Rimboccatevi le maniche e stringete solidi rapporti.

CANCRO

Cari Cancro, in amore la rabbia la fa da padrone, non siete soddisfatti del vostro rapporto con il partner, o forte c’è un pesante non detto che pesa sulla coppia. Per quanto riguarda il lavoro, potete ricevere qualcosa in più, sia in termini di soddisfazioni che di soldi, ma entro aprile dovrete prendere una decisione non facile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 gennaio 2022), con la Luna in ottimo aspetto potrete togliervi belle soddisfazioni. Occhio perché ci sono questioni economiche ancora da risolvere. Capitolo lavoro: datevi da fare adesso, perché dal 20 con il Sole in opposizione saranno problemi.

VERGINE

Cari Vergine, Luna positiva nel fine settimana: lasciatevi andare maggiormente e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Organizzate una gita o qualcosa di romantico con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano grossi successi. Potete conquistare l’anima gemella.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: questa Luna vi bacia e aiuta soprattutto gli audaci. Coraggio!