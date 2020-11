Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi per voi sarà una giornata un po’ grigia. Come mercoledì e giovedì, l’amore purtroppo ha deciso di girarvi le spalle e questa cosa non vi va giù. Anche sul lavoro avete un po’ di dubbi, meglio non esitare con i progetti intrapresi di recente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (17 novembre), durante la serata sarà importante per voi evitare le provocazioni, che arrivino dalla famiglia, dal partner o dal lavoro non ha molta importanza, cercate di rimanere calmi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è nel vostro segno, ciò significa che in amore oggi arriveranno tante belle notizie: sarà una giornata intrigante che darà molto spazio ai vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, potete recuperare terreno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve la Luna sarà attiva nel vostro segno, fino ad allora vivrete dei sentimenti molto forti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano importanti novità per il vostro segno, i cambiamenti un po’ vi spaventano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, le coppie che di recente hanno vissuto bruschi cambiamenti o che hanno deciso di parlare poco e niente entro domenica potranno imbattersi in una situazione esplosiva. Occhio agli investimenti!

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di oggi – 17 novembre – sarà importante essere cauti e prudenti, soprattutto nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, avete troppe cose a cui pensare, meglio risolvere al più presto il problema.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: con la Luna nel segno ritroverete il sorriso e l’amore. Avanti così!

