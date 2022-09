Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 settembre 2022, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

ARIETE

Cari Ariete, in amore nelle prossime ore potrebbero esserci grandi novità. Potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle consegne da portare a termine. Recuperate le energie perdute e non mollate proprio ora, anche a costo di fare gli straordinari.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 settembre 2022), Luna e Venere favorevoli in amore, potete ottenere grandi cose e togliervi belle soddisfazioni. Forse sta per arrivare l’anima gemella? Chi lo sa… Per quanto riguarda il lavoro, avete buone intuizioni e sono in arrivo cambiamenti importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, nell’ultimo periodo con il partner ci sono stati dubbi e discussioni. Cercate di parlarvi e trovare insieme un punto di incontro, una soluzione, un rimedio. Se la coppia è ormai logora, abbiate il coraggio di tagliare corto e aprirvi a nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo grandi novità, specie per chi ha un impiego creativo.

CANCRO

Cari Cancro, questo cielo non è niente male: potrete togliervi belle soddisfazioni. Specie in amore sono in arrivo belle soddisfazioni. La luna infatti è favorevole e permette nuovi incontri. Lavoro? In ufficio qualcuno sembra poco riconoscente, anche se gli siete stato molto d’aiuto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 settembre 2022), in mattinata il cielo è sereno. Approfittatene per portare avanti belle cose, come un viaggio, un amore, un figlio. Nel pomeriggio ci sarà una certa stanchezza nella vostra relazione, e potreste quindi facilmente perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, è il periodo migliore per scelte importanti.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 13 settembre 2022 – ci sono ottime intuizioni in amore. Anche sul lavoro è il caso di rimboccarsi le maniche se volete dare una svolta alla vostra vita. Insomma, il futuro è nelle vostre mani. Dovete compiere scelte importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: risolvete un problema di coppia e ripartite con più slancio.