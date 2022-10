Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata interessante in amore, ma Venere in opposizione chiede ancora un po’ di pazienza. Se c’è una persona che vi piace, questo forse non è il momento migliore per farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono soluzioni, guardatevi intorno. Forse è il caso di cambiare aria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 ottobre 2022), le passioni nascono e rinascono ma in amore qualcosa non va come deve andare. Forse dovreste parlare con il partner e capire cosa non funziona. Per quanto riguarda il lavoro, potreste prendere tutto di petto. Rischiate però di litigare con chi vi circonda.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 11 ottobre 2022 – vivrete a pieno l’amore, senza sollevare polemiche inutili. Con la Luna favorevole si può fare di più al lavoro. Magari può essere il momento giusto per riallacciare rapporti importanti. Anche solo di amicizia. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, per le coppie che si vogliono bene questo può essere il momento giusto per parlarsi e capire cosa non sta più funzionando. Fare un punto. Ci sono tanti nodi che devono venire al pettine. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta stanchezza: siete stanchi della solita routine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 ottobre 2022), in una relazione dovete calibrare bene le parole ed evitare di dirne qualcuna di troppo. Potreste, anche senza volerlo, ferire il partner. Aspettate prima di dire cose che non sono giuste, non siate impulsivi, specie sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, con questa Luna favorevole ci sono tante belle intese da affinare e consolidare. Siete equilibrati e determinati, e questo si vede chiaramente dai rapporti con i colleghi e sul lavoro in generale. I superiori vi stimeranno. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: dimostrate a tutti il vostro valore.