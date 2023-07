Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata serena, il periodo rafforza la vostra identità e sicurezza interiore. Avete bisogno di sentirvi belli esteticamente. Le esperienze vissute negli ultimi mesi da una parte hanno ferito il vostro cuore e dall’altra hanno rafforzato il vostro ego.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 luglio 2023), avete appena vissuto qualche tensione di troppo. Possibile che sentiate la necessità di qualche cambiamento sul lavoro. Insicurezze che nascono per colpa di Giove opposto, nel tempo arriveranno nuove certezze. Anche a livello sentimentale ci sarebbe bisogno di certezze. I nuovi legami sentimentali nascono in forma provvisoria, la diffidenza domina la scena.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è in corso un grande cambiamento. E’ un periodo in cui si cambia lavoro, gruppo, ruolo, o ci si mette in testa di fare cose diverse dal passato. Alla fine riuscirete ad avere ragione su tutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta un cielo interessante. Quelle di domenica e lunedì sono state giornate pesanti, quindi ci si deve liberare di un peso e cominciare a pensare a un futuro che sarà valido, si prospetta un autunno di grande vigore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 luglio 2023), si sente una certa insofferenza, non amate vivere nelle costrizioni, e questo è un problema se si hanno responsabilità o accordi che non si possono chiudere. C’è chi, pur volendo bene a una persona, vorrà spaziare a fare incontri, e chi è reduce da una separazione, in estate non cercherà un amore vincolante.

PESCI

Cari Pesci, Luna favolosa, Sole amico. Adorate sentirvi amati, vi fidate più del destino che di iniziative personali. Ci sono coppie di lunga data che hanno avuto il coraggio di dire verità che sono rimaste sepolte per troppo tempo. Lavoro? Non bisogna sottovalutare nuove imprese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Luna favolosa, Sole amico. Adorate sentirvi amati.