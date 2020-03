Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, in amore dovete essere un po’ più prudenti, avete infatti bisogno ancora di qualche giorno per fare mente locale, capire se state vivendo un amore bello e intenso, oppure se c’è ancora qualcosa da chiarire. Nuove storie potrebbero non essere ancora ufficiali, per cui dovrete attendere un po’. Il lavoro domani volerà basso, non strafate.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata interessante dal punto di vista sentimentale, sin dal mattino, infatti, vedrete l’amore tornare protagonista nella vostra vita, dopo un periodo un po’ complesso per il vostro cuore. Adesso probabilmente andrete incontro a una grande novità. In campo professionale potrebbe arrivare una nuova proposta, attenzione ai soldi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata stressante e difficile dal punto di vista sentimentale, per cui muovetevi con cautela, visto che c’è in gioco il vostro cuore, questo però non significa fermarvi davanti al primo ostacolo, ma soltanto prendere coscienza di quello che vi sta accadendo e valutare pro e contro. Sul lavoro tratterete questioni importanti ottenendo presto riposte preziose.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede qualche discussione per il vostro segno già di primo mattino, per fortuna nel pomeriggio recupererete terreno e il vostro stato d’animo tornerà sereno. Avete voglia di cambiare, perché la vita professionale non gira bene come una volta, forse perché state vivendo un periodo di forti incomprensioni. Guardatevi attorno e apritevi a nuove esperienze.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 10 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 10 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 10 marzo 2020

Cari Leone, state vivendo un periodo di agitazione secondo Paolo Fox, i contrattempi non mancano e potrebbero mettervi in seria difficoltà, per cui l’oroscopo di oggi prevede che il vostro nervosismo potrebbe rispecchiarsi sia in amore che nel lavoro. Potrebbero presto arrivare nuovi progetti da realizzare, per cui andate avanti con caparbietà e senza guardarvi indietro.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani del noto astrologo della Rai sottolinea per voi la necessità di lasciarvi andare in amore, d’altronde il vostro cuore ha bisogno di vivere emozioni forti, ma la vostra paranoia spesso vi mette troppi freni. Avete le stelle dalla vostra parte, per cui lanciatevi senza paracadute, e vedrete che non ve ne pentirete. Soprattutto, non lasciatevi condizionare dagli errori e dai fantasmi del passato, mettetevi di nuovo in gioco senza tante paure.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: l’amore torna a bussare alla vostra porta, apritevi ai sentimenti senza paure.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI