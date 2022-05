Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 10 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le discussioni con il partner sono all’ordine del giorno in questo periodo… Cercate di parlarvi e chiarire. Una riconciliazione è sempre auspicabile, soprattutto se si tratta di una storia lunga. Per quanto riguarda il lavoro, attendete delle risposte dai vostri superiori. Potete avanzare delle richieste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 maggio 2022), vi attende una giornata positiva. In amore se avete vissuto un litigio o una separazione, potete rimboccarvi le maniche e recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, occhio a qualche rallentamento. Le cose non stanno andando come avreste voluto. Non spazientitevi, qualche imprevisto fa parte del gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, può essere il momento migliore per sancire una storia d’amore che va avanti da tempo e che merita di essere ufficializzata. Pensate a un matrimonio o ad una convivenza. Perché no un figlio? Per quanto riguarda il lavoro, è il momento migliore per avanzare delle richieste, come un aumento di stipendio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è il momento di confrontarsi con il partner per capire da che parte state andando e su cosa potete migliorare per non commettere sempre gli stessi errori. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più celeri e concreti. Inutile piangere sul latte versato. Se qualcosa non va come avreste voluto, rimettetevi in carreggiata e non prendetevela. Ottimismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 maggio 2022), in amore torna finalmente il sereno dopo un periodo a dir poco sottotono. Tutti i nodi vengono al pettine e potete capire da che parte state andando. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di tornare alla normalità: riprendete a viaggiare e a costruire la vostra vita e i contatti fondamentali per la carriera.

PESCI

Cari Pesci, i sentimenti sono favoriti e torneranno ad essere protagonisti della vostra giornata. Se c’è una persona che vi piace, non trattenetevi e dichiaratevi. Che avete da perdere? Nulla. Per quanto riguarda il lavoro, evitate conflitti e discussioni. Mantenete la calma e non litigate con i colleghi e i superiori. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: dopo un periodo sottotono, torna il sereno in amore!