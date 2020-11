Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 9 novembre – per voi sarà una giornata nervosa e faticosa sul piano sentimentale. Infatti da parecchio tempo le cose non vanno come vorreste. Gli ostacoli non mancano, sotto tutti i punti di vista. Cercate di mantenere la calma e se avete litigato con il partner, parlatevi e chiaritevi. A livello lavorativo ci saranno ottime prospettive nel prossimo anno, pazientate ancora un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prevede una mattinata all’insegna dello stress e delle tensioni. Per fortuna dal pomeriggio le cose migliorano, abbiate pazienza. Evitate litigi con il partner: non potete pensare di avere sempre ragione. Buone opportunità sul lavoro, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Portate avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi si prevede una giornata ottima in amore grazie a Venere nel segno. Approfittatene, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. I problemi in passato non sono mancati, ma ora le cose sembrano essere migliorate. Sul fronte lavorativo portate avanti un’idea che ritenete vincente. Sarete ricompensati.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete un periodo di grande stress sul fronte sentimentale, e d’altronde sarà così per tutto novembre. Se siete single, dunque, aspettate prima di lanciarvi in nuove avventure. Potreste pentirvene. Le tensioni infatti sono alle stelle. Sul fronte del lavoro, chi non ha creduto alle vostre potenzialità in passato ora dovrà ricredersi. Siete infatti al top.

LEONE

Cari Leone, per voi sarà una giornata favorevole, grazie alla Luna nel segno, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Purtroppo state vivendo un periodo molto complesso sul fronte sentimentale. A livello lavorativo cercate di mantenere la calma e usate un po’ di diplomazia, anche se non è il vostro forte. Se alcune persone vi hanno tradito e non sono più dalla vostra parte, forse è il caso di allontanarle dalla vostra vita.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi, 9 novembre 2020, sarà una giornata piacevole, visto che la Luna dal pomeriggio sarà favorevole. Approfittatene! In amore non siete più agitati come nei giorni scorsi. Avete ritrovato una serenità che sarà dilagante e contagiosa anche in tutti gli altri ambiti della vostra vita. Attenzione alle spese: a fine anno potreste averne di ingenti, per cui iniziate a risparmiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: continua per voi un periodo d’oro sia in amore che sul lavoro.

