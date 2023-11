Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che parte oggi, 6 novembre 2023, per voi sarà molto positiva. Possibile solo qualche problemino tra giovedì e venerdì. Cercate di concentrarvi di più sul lavoro anche se in questo periodo vorreste solo stare a casa sotto le coperte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 novembre 2023), la vostra settimana non sarà delle migliori ma non sarà nemmeno così tragica… Fate attenzioni alle giornate di martedì e di mercoledì che saranno per lo più sottotono. Se avete dei progetti da portare a termine non fatelo in questi due giorni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attendono delle giornate un po’ altalenanti: attenzione in particolare alle giornate di mercoledì e di giovedì che vi vedranno particolarmente ansiosi e sottotono. Buone le restanti giornate, con oggi e domenica dove sarete al top sia nel lavoro sia nell’amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attendono delle giornate tutto sommato buone sia sul lavoro sia per quanto riguarda l’amore. Tutto andrà in maniera discreta tranne che per le giornate di venerdì e di sabato in cui potreste sentirvi giù di morale. Calma e sangue freddo. Cercate di non esagerare con le parole…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 novembre 2023), la settimana si aprirà per voi non nel migliore dei modi ma la parte centrale invece sarà davvero da non disprezzare. Approfittate dunque della parte centrale per dedicarvi all’amore e al lavoro. Per fare dei grossi passi avanti.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 6 novembre 2023 vivrete momenti complicati, faticosi. Saranno ore da tenere sotto controllo. Ma non temete: con il passare del tempo tutto migliorerà con l’apice che verrà toccato tra giovedì e il fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la settimana che parte oggi per voi sarà molto positiva.