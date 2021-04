Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 5 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in arrivo giornate importanti dal punto di vista lavorativo. Giove e Nettuno vi accompagneranno e vi aiuteranno in scelte difficili che dovrete prendere. Per quanto riguarda l’amore, la scorsa settimana è stata importante per voi, avanti così anche oggi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 aprile 2021), nei prossimi giorni riuscirete a fare colpo su una persona a voi cara. Questo potrebbe mettervi un po’ in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate in cui dovrete mostrare il massimo impegno saranno quelle del 7 e dell’8 aprile, ma anche oggi non vi rilassate troppo…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro rapporto sta vivendo un momento di crisi e ciò che avete fatto in questa ultima settimana non è bastato. Insistete. Per quanto riguarda il lavoro, ore importanti in vista: un grande progetto non aspetta altro di essere portato a termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – lunedì 5 aprile 2021 – sarete un po’ sottotono. Non vi siete fermati un attimo in questi ultimi giorni e adesso accuserete un po’ di stanchezza. In amore tutto dovrebbe procedere bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 aprile), avrete tutti gli occhi puntati addosso e non potrete permettervi errori. Capitolo amore: qualche discussione nascerà con il partner verso metà settimana. Tenete duro.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata di inizio aprile positiva. Avrete l’opportunità di ottenere molte buone cose da un progetto a cui state lavorando da tempo. Prestate la massima attenzione in amore…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Bilancia: giornate importanti dal punto di vista lavorativo. Avanti così!

