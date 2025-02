Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sociali sono al centro, sia professionali che personali. Un incontro potrebbe portarti nuove idee o opportunità. In amore, la tua capacità di mediare tra le persone ti aiuterà a risolvere eventuali conflitti. Non prendertela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 febbraio 2025), la giornata potrebbe portarti a fare dei bilanci, specialmente riguardo alla carriera o alla tua vita domestica. Prenditi un momento per riflettere sui tuoi obiettivi a lungo termine. In amore, il dialogo sincero è la chiave.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata dinamica ti attende, con la possibilità di viaggiare o imparare qualcosa di nuovo. Potrebbe esserci un’opportunità inaspettata di crescita professionale. La tua energia sarà al massimo. In amore, la tua apertura mentale potrebbe affascinare chi ti sta accanto. Non prendertela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata di riflessione per te, specialmente riguardo alle tue finanze e ai tuoi progetti a lungo termine. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il relax. In amore, la sincerità è essenziale. Non avere paura di mettere dei limiti. In amore, lascia che la tua dolcezza emerga.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 febbraio 2025), la tua creatività sarà al top! Potresti sentirti ispirato a intraprendere un nuovo progetto o attività. In amore, la tua originalità potrebbe portare un po’ di freschezza nella relazione.

PESCI

Cari Pesci, potresti sentirti un po’ sopraffatto da emozioni contrastanti. Cerca di concentrarti sulla tranquillità interiore e di non perdere di vista ciò che ti rende felice. In amore, sii aperto alla vulnerabilità. Le emozioni potrebbero essere altalenanti. Potresti sentirti più introspettivo e desiderare di isolarti un po’, ma non esitare a cercare il supporto degli amici.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete una grande creatività, da sfruttare al meglio per realizzare i vostri progetti.