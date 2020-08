Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi siete particolarmente agitati, soprattutto in coppia. Non prendetevela con il partner però se le cose sul lavoro non vanno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (lunedì 3agosto 2020) è necessario mantenervi positivi. Anche se potrebbe arrivare una notizia spiacevole per quanto riguarda il lavoro, è importante che restiate positivi. Studiate un contrattacco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ci sono stati molti dubbi dopo una brusca e dolorosa separazione, ma ora le cose sembrano molto più chiare nella vostra mente. Sul lavoro è il momento di un cambiamento, ma senza troppa fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi (3 agosto) siete molto stanchi e frustrati: sul lavoro non sopportate più alcune dinamiche e anche la soddisfazione economica è decisamente scarsa. Cercate un’alternativa, dovete credere di più nel vostro valore professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi è una giornata agitata. C’è qualcuno che, in particolare, sembra volervi infastidire a tutti i costi. Cercate di essere pazienti e ne uscirete vittoriosi.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una bella giornata. Finalmente sapete cosa volete per il vostro futuro sia in amore che per quanto riguarda la carriera. Cominciate a muovere i primi passi verso nuove e sorprendenti rotte della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci:finalmente sapete cosa volete per il vostro futuro sia in amore che per quanto riguarda la carriera.

