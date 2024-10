Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 28 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovrete fare i conti con l’opposizione della Luna che potrebbe togliervi il desiderio di prendere iniziative e vi renderà un po’ malinconici e indisponenti. Non sarà facile per chi vive accanto a voi riuscire a dialogare con serenità. Sia nel rapporto di coppia che nel lavoro avrete molto da ridire e da discutere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 ottobre 2024), dovrete rassegnarvi al fatto che non potete piacere a tutti, in ogni momento. A volte bisogna prendere la vita con filosofia e tirare dritti per la vostra strada, senza farvi prendere da inutili ansie o da aspettative troppo esagerate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovrete cercare di non rimanere passivi davanti agli eventi e di avere un maggiore spirito di iniziativa per non rimanere fermi al palo. Ci sono dei cambiamenti in atto che riguardano l’amore. Chi si è separato da poco, adesso avrà il desiderio di tornare a legarsi a qualcuno e di iniziare una nuova storia d’amore o di ufficializzare una storia che è stata tenuta segreta per molto tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovrete cercare di non farvi condizionare dalle negatività e di cogliere ciò che c’è di positivo anche in quelle situazioni che non stanno funzionando. Se il partner dovesse dimostrarsi ancora distaccato e distante, potrebbe essere il momento giusto per un chiarimento. Sono in arrivo delle belle iniziative che riguardano il lavoro, cercate di farvi trovare preparati e reattivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 ottobre 2024), dovreste evitare di agire di impulso, riflettendo un po’ di più sul da farsi. Prendetevi del tempo per riflettere anche perché non c’è fretta di decidere. Nella prossima settimana potrebbe verificarsi qualche ostacolo o qualche battuta d’arresto nel lavoro. Anche dal punto di vista finanziario dovrete cercare di essere più attenti. Non è questo il momento di sperperare il vostro denaro per acquistare oggetti futili o per fare investimenti azzardati.

PESCI

Cari Pesci, Venere in opposizione potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo, soprattutto nelle relazioni interpersonali e nella vostra storia d’amore. Cercate di ponderare bene le parole che dite ed evitate di agire di impulso. I tanti impegni che avete avuto in settimana vi hanno un po’ stancato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: belle opportunità in arrivo da cogliere al volo sul fronte lavorativo.