Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la settimana sarete molto affettuosi e socievoli grazie all’influsso della Luna sul vostro segno. Le cose cambieranno durante il weekend, il primo di marzo. Mercurio, oltre a promettere novità in campo sentimentale, vi renderà anche più comunicativi sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 febbraio 2023), nel corso delle prossime ore sarete pronti a dare il meglio di voi: sarete lucidi e concentrati e sul lavoro darete il meglio di voi. Per quanto riguarda l’amore, la nuova posizione di Mercurio potrebbe portarvi a una comunicazione costruttiva sia per voi in coppia sia per i single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana che inizia oggi – 27 febbraio 2023 – sarà un po’ brusca per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione che potrebbe creare un blocco emotivo difficile da superare. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procederà per il meglio. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana che parte in queste ore vi porterà dei problemi da affrontare. Grazie agli astri favorevoli, supererete tutto alla grande. In amore cercate di non lasciarvi prendere dai dubbi e dalla gelosia. Moderate i termini se necessario.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 febbraio 2023), la Luna in Gemelli vi garantirà un modo di amare più ironico e controllato del solito. Mercurio nel segno acuirà un modo di amare più libero e intuitivo. Per voi si prospetta un buon periodo sul lavoro: datevi da fare. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, durante questa settimana di fine febbraio e inizio marzo Mercurio passerà in Acquario ma potrete sempre contare su Venere che avrà su di voi un influsso positivo. Molto positivo. In amore vivrete un passionalità senza limiti mentre sul lavoro è tempo di allargare il giro delle collaborazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: sarete lucidi e concentrati e sul lavoro darete il meglio di voi.