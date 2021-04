Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi la Luna sarà ancora opposta, ci sarà qualcosa che vi agiterà: nulla di grave se la coppia è forte. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto quel che luccica è oro… Usate bene la testa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 aprile 2021), l’umore e l’amore vanno decisamente meglio. Alcune conquiste sembrano facili ma è “solo” merito della vostra volontà. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi accordi vi consentiranno di andare avanti alla grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, il periodo è interessante, la giornata di oggi (26 aprile 2021) vi premierà in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate gli incontri, a fine aprile arrivano nuove speranze e progetti.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 26 aprile 2021 – potreste risentire ancora di una discussione in amore avvenuta durante le ultime ore. Capitolo lavoro: le situazioni si chiariranno entro un mese, un mese e mezzo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 26 aprile), le ultime due settimane vi hanno creato dei dubbi in amore. Per affrontare eventuali problematiche aspettate il 10 maggio…

VERGINE

Cari Vergine, cercate di stare sereni, la giornata di oggi – 26 aprile – appare promettente soprattuto con i segni dello Scorpione e Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, se ci saranno problemi di soldi tra maggio e giugno dovrete puntare i piedi… Un no ogni tanto…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata promettente! Attenzione alle finanze.

