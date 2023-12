Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, purtroppo alcuni di voi passeranno il Natale lavorando, ma ci sarà nel complesso un recupero netto rispetto al recente passato. Attenzione al malumore causato dalla Luna agitata. Mordetevi la lingua se necessario. L’ultimo dell’anno sarà piacevole e ci sarà un progetto che dovrà essere recuperato al più presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 dicembre 2023), nel corso del giorno di Natale dovrete fare massima attenzione alla sfera sentimentale. Pensate agli affetti. Le stelle aiuteranno nella buona capacità di azione. Meglio evitare i conflitti nei prossimi giorni di questo dicembre.

GEMELLI

Cari Gemelli, Natale che nasce con Luna nel segno, ma attenzione allo stress da tenere sotto controllo nel corso delle prossime ore. Rilassatevi il più possibile. Nei prossimi giorni ci saranno diverse opposizioni planetarie che non faranno piacere all’amore.

CANCRO

Cari Cancro, il giorno di Natale sarà veramente intrigante con Venere favorevole. Potreste vivere un momento di riflessione. Non mancheranno le buone intuizioni anche nel corso del 26 dicembre (Santo Stefano). L’amore tornerà protagonista l’ultimo dell’anno. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 dicembre 2023), il Natale sarà più comprensivo del solito. Non dovrete sottovalutare le nuove proposte. Venere tornerà attiva dal 29 dicembre. Per quanto riguarda Capodanno dovrete mettere in ordine dei conti lasciati in sospeso.

VERGINE

Cari Vergine, a Natale mancherà un po’ di serenità ma non dovrete pensare ai problemi legati al lavoro perché alcuni potranno ripartire da nuovi presupposti. Nell’ultimo dell’anno ci sarà molta più riflessione che ricreazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: il giorno di Natale sarà veramente intrigante con Venere favorevole.