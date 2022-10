Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore coltivate i vostri hobby e i vostri talenti. Saranno questi che vi apriranno anche le porte dell’amore. Potrebbe essere preludio di una storia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto bello. In alcuni casi di inaspettato. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 ottobre 2022), è iniziata una fase importante. Nei prossimi giorni avrete una congiunzione planetaria davvero ottima con diversi pianeti a vostro favore: ad inizio della prossima settimana avrete Sole, Mercurio, Venere e Luna dalla vostra parte, e anche Saturno vi farà l’occhiolino.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, favoriti i rapporti interpersonali e gli incontri con persone nuove. Cercate di vivere con più leggerezza e positività, fate progetti per il futuro, adesso avete Marte dalla vostra parte che vi aiuta a essere più ottimisti. Non rimangiatevi le cose dette e andrete lontano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pianificate bene i prossimi mesi, pensate alle scelte che volete fare con furbizia e pragmaticità. Attenzione alle discussioni in famiglia. Non date troppo peso alle parole: serve equilibrio. A volte qualcuno potrebbe fare di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 ottobre 2022), state per vivere un importante momento di passaggio in cui possono sorgere problemi sia in ambito sentimentale sia lavorativo. Potrebbero esserci delle questioni da risolvere…

PESCI

Cari Pesci, a volte una cosa appena nata può diventare importante all’improvviso, quindi in questi giorni date il giusto valore anche alle nuove conoscenze. Può nascere qualcosa di speciale come un fidanzamento improvviso. Le coppie storiche potrebbero addirittura pensare al matrimonio o a un figlio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una cosa appena nata potrebbe diventare molto importante. Storie che partono ora hanno il favore delle stelle.