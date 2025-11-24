Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata energica e piena di intuizioni. Sei in una fase in cui vuoi accelerare, ma oggi conviene alternare slanci e pause strategiche. In amore, una parola in più può fare la differenza, soprattutto se nei giorni scorsi c’è stato qualche malinteso. Sul lavoro stai per ottenere una conferma che aspettavi, ma non forzare i tempi: il riconoscimento arriva, ma gradualmente. Serata positiva per sistemare questioni pratiche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 novembre 2025), potresti sentirti un po’ più sensibile del solito, ma è proprio questa sensibilità che ti permetterà di capire meglio chi hai di fronte. In amore serve una piccola prova di fiducia: non chiuderti, il cielo ti invita a esprimerti. Sul lavoro arrivano idee che, se coltivate, potranno portare frutti importanti già nelle prossime settimane. Bene la casa e la gestione delle finanze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente oggi viaggia veloce e ti permette di risolvere in pochi minuti ciò che agli altri richiederebbe ore. Approfitta di questa lucidità per mettere ordine nei progetti sospesi. In amore si risveglia un forte desiderio di dialogo e di complicità: chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato. La giornata porta anche una piccola fortuna legata agli spostamenti o agli incontri casuali.

CANCRO

Cari Cancro, senti l’esigenza di proteggere i tuoi spazi e il tuo equilibrio interiore. Non è chiusura, è solo la voglia di ascoltarti. In amore potresti avvertire il bisogno di conferme, e il partner sarà più disponibile del solito a offrirle. Sul lavoro meglio non affrettare decisioni: una notizia in arrivo potrebbe cambiare il quadro. Serata dedicata alla famiglia o a un momento di vera pace.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 novembre 2025), giornata brillante, ricca di buone intuizioni e capacità di leadership. Ti senti di nuovo al centro della scena e questo ti permette di ottenere più facilmente ciò che desideri. In amore c’è passionalità, soprattutto se ultimamente la relazione era stata un po’ tiepida. Nel lavoro puoi far valere una tua idea: qualcuno potrebbe finalmente riconoscerne la validità. Energia fisica in aumento.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione non ti manca, ma la vera novità è che riesci a lasciarti andare un po’ di più. In amore torna una leggerezza piacevole, utile per chiarire situazioni intricate. Sul lavoro puoi fare un passo in avanti, specialmente se stai trattando un progetto o un contratto. Dedica un momento alla salute: un piccolo cambiamento nelle abitudini può darti grandi risultati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

