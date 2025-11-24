Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata ideale per ristabilire armonia dentro e fuori di te. Hai bisogno di ritrovare un centro e oggi il cielo ti sostiene in questa ricerca. In amore torna un clima più sereno, perfetto per spiegarti o per ritrovare un’intesa speciale. Sul lavoro un confronto potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Bene le collaborazioni e le attività creative.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 novembre 2025), senti vibrare un’energia intensa e profonda, tipica del tuo segno nei momenti di forma. In amore la passione torna protagonista, ma occhio alla gelosia: può giocare brutti scherzi. Sul lavoro una tua intuizione potrebbe sbloccare una situazione ferma da tempo. Sotto il profilo personale, è un giorno perfetto per eliminare un peso o prendere una decisione definitiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata dinamica, ricca di movimento e incontri stimolanti. Oggi puoi fare un passo avanti verso un obiettivo importante, soprattutto se riguarda studio, viaggi o crescita personale. In amore c’è maggior apertura, e chi è single potrebbe vivere un’attrazione improvvisa. Nel lavoro sì a nuove idee, ma attenzione a non disperdere le energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potresti sentirti più riflessivo, ma questo non toglie nulla alla tua determinazione. In amore la giornata invita alla chiarezza: meglio parlare che tacere. Sul lavoro stai costruendo basi solide, anche se i risultati arrivano lentamente. È un buon momento per programmare investimenti, cambiamenti o nuove strategie. Serata tranquilla, ideale per recuperare energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 novembre 2025), una giornata ricca di originalità e occasioni di confronto costruttivo. Hai una mente brillante e oggi lo notano tutti. In amore torna il bisogno di libertà, ma senza rinunciare al dialogo: chi ti vuole bene saprà comprendere. Sul lavoro arrivano soluzioni innovative. Una telefonata porta una notizia che aspettavi.

PESCI

Cari Pesci, l’emotività è forte, ma ben canalizzata può diventare la tua forza. In amore c’è dolcezza e chi è in coppia ritrova una magia speciale. Sul lavoro l’intuito ti permette di evitare un errore o anticipare una mossa altrui. È una giornata buona anche per la creatività, per l’arte e per rimettere a fuoco i tuoi desideri più autentici.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornata dinamica, ricca di movimento e incontri stimolanti.