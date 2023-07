Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se c’è qualcuno che vi piace non esitate a farvi avanti. Vedrete che tutto si aggiusta, ma dovete ottenere il massimo per quelle che sono le vostre possibilità. Sul lavoro, i nuovi progetti andrebbero portati a termine al più presto. Anche perché ora inizia il periodo delle ferie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 luglio 2023), in amore sentite il bisogno di nuovi stimoli per dare un po’ di spinta alla vostra relazione. Sul lavoro, meglio non alimentare le polemiche. Vedrete che presto tutto si aggiusta, meglio usare un po’ di diplomazia in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete ancora single cosa aspettate a guardarvi intorno? D’altronde l’estate è il periodo migliore per chi cerca nuove avventure, anche di una notte. Sul lavoro arrivano cambiamenti e nuove prospettive per il futuro. Magari una bella promozione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore avete bisogno di più positività. Allontanate gli elementi negativi che vi buttano solo giù. Sul lavoro, tenete a mente quelli che sono i vostri obiettivi di vita e muovetevi di conseguenza. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma non abbassate mai la guardia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 luglio 2023), in amore attenzione perché è la giornata delle discussioni. Sul lato lavorativo, la voglia di rimettersi in gioco è tanta e presto otterrete i riconoscimenti che meritate. Un aumento di stipendio o una promozione è quello che ci vuole.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata regalerà bellissime emozioni in amore e sarete più affascinanti che mai. Sul lavoro, se cercate stabilità presto avrete occasioni da cogliere al volo. Vedrete che tutto si aggiusta, ma abbiate un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata ottima in amore, preparatevi a vivere forti emozioni. Non fatevi trovare impreparati.