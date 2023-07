Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, farete meglio a essere prudenti in amore perché i litigi sono dietro l’angolo. Meglio tirare fuori la vostra proverbiale Sul lavoro, se avete delle richieste da avanzare, non rimandate. Inutile tenersi dentro tutto, meglio sfogarsi. Vedrete che poi vi sentirete meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 luglio 2023), ultimamente c’è qualcuno nel vostro cuore ma non vi siete ancora esposti. Fatelo adesso che il cielo vi protegge. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma andrà sempre meglio. Per fortuna le cose si aggiustano e poi le vacanze sono a un passo.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo parla d’amore e se avete già incontrato qualcuno di interessante, approfondite la conoscenza. Sul lavoro, sfruttate la vostra vena creativa. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Dimostrate di che pasta siete fatti.

CANCRO

Cari Cancro, in amore siete un po’ confusi ma dovrete fare una scelta tra due persone. Sul lavoro arrivano novità. Vedrete che presto tutto si aggiusta e sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Sarà il momento giusto per recuperare dopo un periodo difficile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 luglio 2023), questa giornata è ideale per i single che, grazie a una bellissima luna, potranno vivere forti emozioni. Sul lavoro siete pieni di energia e tutti saranno attratti dalla vostra grinta.

VERGINE

Cari Vergine, state lontani dalle polemiche in amore. Sul lavoro, tirate fuori tutta la vostra razionalità e non fatevi prendere dall’ansia. Vedrete che tutto si aggiusta e sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: una giornata ottima per chi è single e vuole ottenere grandi cose.