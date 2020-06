Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi, si prevede una giornata un po’ sottotono soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per questo sarete in preda al nervosismo e alla tensione, cercate di evitare i problemi e se ci sono state discussioni con il partner parlatevi e chiarite. Se siete single, evitate relazioni con persone già impegnate. Sul lavoro avete richieste da avanzare, ma questo non è il periodo adatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, splendida giornata per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Questo vale sia per chi è single che per chi ha una relazione stabile. Se ci sono problemi, in famiglia o nei rapporti con il partner, cercate di risolvere il prima possibile. Sul lavoro avete voglia di novità e cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, potrebbero esserci questioni in sospeso con il partner, il consiglio è quello di parlarvi e chiarire. Le stelle infatti vi assistono se avete voglia di riappacificarvi. Sul lavoro avete tanti impegni, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità, ma voi portate avanti solo quelli che davvero avete a cuore. In generale una giornata in cui avvertite una certa stanchezza. Cercate di riposare.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, ponderare bene e valutare pro e contro prima di prendere decisioni affrettate in amore. Se avete conosciuto da poco una persona che vi fa battere forte il cuore, vi sentite eccitati e vogliosi di trascorrere del tempo insieme. Attenzione però perché non sempre è tutto oro ciò che luccica. Sul lavoro pensate al futuro e portate avanti progetti a lungo termine.

LEONE

Cari Leone, oggi – 22 giugno 2020 – sarà una giornata impegnativa perché sarete chiamati a prendere decisioni importanti, o quanto meno a riflettere sulla strada da intraprendere. Sul lavoro siete stanchi per via dei troppi impegni e delle responsabilità che avete. Prendetevi un po’ di pausa, magari una vacanza, per ricaricare le pile.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi prevede ottime novità per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Potreste presto ricevere una notizia molto positiva e che vi farà palpitare. Cercate di capire cosa c’è da cambiare nella vostra vita. Avete Giove nel segno che vi dà grande forza sul lavoro, riuscirete così a superare le attuali difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: grandi novità in vista per realizzare cambiamenti importanti nella vostra vita.

