Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa è una giornata da sfruttare per fare progetti importanti per il futuro della vostra relazione. Sul lavoro riuscirete ad affrontare al meglio le difficoltà. Vedrete che ci saranno ottime opportunità in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 gennaio 2024), in amore c’è un bel po’ di stanchezza e troppe incomprensioni con il partner. Sul lavoro bisogna fare delle scelte. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Arriveranno momenti migliori. Ci saranno grandi opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore bisognerà prendere una decisione perché portare avanti due frequentazioni non è più sostenibile. Sul lavoro siate ambiziosi perché le stelle vi sorridono. Ci saranno ottime opportunità di successo. Può essere un momento buono per togliervi belle soddisfazioni. Avanzate delle proposte. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è qualche difficoltà, bisogna capire se vale la pena portare avanti la vostra relazione o no. Sul lavoro bisogna avere pazienza, non è un momento roseo. Abbiate pazienza e ci saranno ottime risposte, dovete solo aspettare un po’. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 gennaio 2024), in amore bisogna fare delle scelte radicali e per quanto riguarda il lavoro aspettatevi belle notizie e magari anche una promozione. Ve la siete meritati. Grandi opportunità di successo.

PESCI

Cari Pesci, bello questo periodo per vivere l’amore a 360 gradi e sul lavoro siate concentrati, questo è il momento giusto per fare un bel salto di qualità. Ne avete bisogno e alla fine ve la siete meritati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vedrete che ci saranno ottime opportunità. Vivete l’amore a pieno. Sul lavoro siete molto carichi e ci saranno belle opportunità.