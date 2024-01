Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, bello questo lunedì per vivere l’amore al massimo e fare programmi per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene nonostante le tante cose da fare e lo stress.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 gennaio 2024), in questa giornata potrete verificare la tenuta della vostra relazione. Apritevi con il partner perché è la giornata giusta per farlo. Sul lavoro arrivano nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, bella questa giornata per i sentimenti e per quanto riguarda il lavoro attenzione a non farsi prendere da troppe ansie altrimenti rischiate di fare errori solo a causa del nervosismo.

CANCRO

Cari Cancro, in amore attenzione perché potrebbero esserci problemini con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci malintesi con i colleghi. Avete bisogno di capire quanto sia importante un amore. Capitolo lavoro: aspettatevi qualche risposta. Le soluzioni migliori da metà febbraio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 gennaio 2024), in questo periodo non è ideale per l’amore ma non fatevi prendere dal malumore. Sul lavoro c’è una forte stanchezza, cercate di prendervi più tempo per ricaricare le batterie. Se cercate un nuovo progetto questa settimana può darvi la giusta intuizione.

VERGINE

Cari Vergine, in amore bisogna chiarire alcune cose che non vanno insieme al partner e sul lavoro arrivano novità interessanti. Nella vostra vita le cose più belle e le occasioni più importanti sono frutto di giuste meditazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata ottima per i sentimenti, soprattutto per chi è single e cerca l’anima gemella.