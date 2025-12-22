Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di ritrovare equilibrio. Sul lavoro ci sono decisioni da prendere, anche se non vi piacciono le scelte drastiche. In amore il cielo favorisce i chiarimenti: meglio affrontare ora un discorso importante piuttosto che rimandare. Chi è solo può fare un incontro piacevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), siete profondi e determinati. Sul lavoro state cambiando modo di vedere alcune situazioni: qualcosa va chiuso per fare spazio al nuovo. In amore siete intensi, ma anche più esigenti del solito. Attenzione a non creare tensioni inutili: a volte basta abbassare i toni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è voglia di libertà e di novità. Sul lavoro arrivano nuove idee o proposte, ma vanno valutate con attenzione. In amore siete più leggeri e ottimisti, ma qualcuno potrebbe chiedervi maggiore presenza. Buon momento per chi vuole rimettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi. Il lavoro resta al centro dei pensieri, ma attenzione a non trascurare il riposo. In amore c’è bisogno di maggiore dialogo: dire quello che provate vi aiuterà a sentirvi più vicini a chi amate. Periodo utile per rafforzare i legami.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), il cielo vi rende creativi e un po’ ribelli. Sul lavoro avete bisogno di stimoli nuovi: attenzione però a non rompere equilibri utili. In amore cercate libertà, ma senza allontanarvi troppo. Chi è solo potrebbe vivere un incontro improvviso e curioso.

PESCI

Cari Pesci, siete più sensibili e intuitivi. Sul lavoro seguite l’istinto, ma restate con i piedi per terra. In amore c’è dolcezza, ma anche bisogno di certezze. È un buon momento per chiarire ciò che sentite davvero e per prendervi cura di voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete più sensibili e intuitivi. Sul lavoro seguite l’istinto, ma restate con i piedi per terra.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
