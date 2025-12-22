Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 05:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, un periodo in cui vi sentite un po’ impazienti, come se tutto dovesse muoversi più velocemente. In realtà il cielo vi invita a dosare meglio le energie. Sul lavoro serve calma: una risposta arriva, ma non va forzata. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto; chi è solo può fare un incontro interessante, ma senza fretta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), state cercando stabilità, ma qualcosa vi spinge a cambiare abitudini. Sul lavoro è il momento giusto per sistemare questioni pratiche ed economiche. In amore il cielo favorisce i chiarimenti: parlare con sincerità può rafforzare un rapporto. Chi è solo ha bisogno prima di tutto di sentirsi sereno con se stesso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è sempre attiva e le idee non mancano. Attenzione però a non fare troppe cose insieme. Sul lavoro è importante concentrarsi su un obiettivo alla volta. In amore torna la voglia di comunicare, ma non tutti riescono a starvi dietro: cercate di essere più presenti e meno distratti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, vi sentite più sensibili del solito, ma anche più attenti a ciò che vi circonda. Sul lavoro serve pazienza: i risultati arrivano con costanza. In amore c’è bisogno di sicurezza e conferme; chi è in coppia deve ritrovare dialogo, chi è solo potrebbe pensare ancora a una storia del passato.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 dicembre 2025), torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza. È un buon momento per riprendere un progetto lasciato a metà. In amore siete passionali, ma attenzione a non voler avere sempre l’ultima parola: un piccolo compromesso può fare bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, siete concentrati e pratici, ma un po’ stanchi. Il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Sul lavoro meglio organizzare e pianificare. In amore serve più spontaneità: lasciatevi andare alle emozioni senza analizzare tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca