Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, iniziano per il vostro segno due giornate davvero decisive sotto molti punti di vista. Questo vale in particolare per il vostro lavoro, dove vivete una fase di grande nervosismo e tensione, che rischiano di influenzare negativamente il vostro rendimento e la produttività. Qualche difficoltà a livello economico: venite da un periodo di grosse spese, spesso impreviste, che vi hanno svuotato il portafogli. Siate più parsimoniosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete per fortuna la Luna nel vostro segno. Questo vi permetterà di sfruttare al meglio le opportunità che vi si presentano, e che dovete cogliere al volo, perché potrebbero arrivare grandi successi, specie in amore. Per chi vive una relazione di lunga data, potreste pensare di fare il grande passo in avanti, come per esempio il matrimonio. Per chi è single, potrebbero esserci importanti incontri.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi potrebbero essere presi da questioni legali e burocratiche da dover risolvere al più presto. Un qualcosa che potrebbe assorbirvi molte energie, anche dal punto di vista mentale. Sul lavoro ci sono parecchie questioni da risolvere, e questo vi fa rendere meno del solito. Dovreste puntare di più sulle vostre abilità manuali, puntandoci di più sia dal punto di vista di tempo che di denaro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi siete tornati grandi protagonisti in amore e questo non può che farvi bene. Questi non sono giorni facili per voi sotto molti altri punti di vista, soprattutto per chi sta vivendo una fase di difficoltà sul lavoro. Cercate di ritagliarvi del tempo solo per voi, dedicandovi a un hobby.

LEONE

Cari Leone, in questi momenti siete un po’ giù di morale perché qualcuno a cui tenete particolarmente potrebbe avervi voltato le spalle. Il vostro carattere forte, infatti, vi spinge a essere sempre al centro dell’attenzione, e non sopportate il fatto di non essere protagonisti. Anche al lavoro, inoltre, si prevedono per voi giornate difficili, in cui avete dato il massimo e per questo avete speso parecchie energie.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox tornate a vedere la luce fuori dal tunnel dopo un periodo davvero complicato. Questa fase negativa, infatti, sembra ormai volgere al capolinea, e potete così rialzare la testa. Per alcuni sono stati momenti duri sul lavoro, per altri in amore. Vi siete sentiti per questo abbattuti e con poca voglia di fare. Tornate in forma smagliante uscendo, divertendovi e facendo sport.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: con la Luna nel vostro segno tutto vi sembrerà più facile. Continuate a inseguire i vostri sogni senza voltarvi sempre indietro: il passato lo rimpiange chi non ha futuro.

