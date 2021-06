Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore in questa fase meglio evitare complicazioni. Presto ci saranno giornate molto positive da affrontare, in particolare 23 e 24 di questo mese. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Sul lavoro mantenete la calma, ultimamente state facendo tutto con molta fretta. E si sa che non è mai una buona consigliera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (21 giugno 2021), in amore potreste perdere facilmente la pazienza, magari perché il partner ha detto una parola di troppo. A volte però vi arrabbiate per un nonnulla. Ne vale la pena? Non è meglio un po’ di pace e serenità, che tanto i problemi non mancano mai? Sul lavoro, non fate il passo più lungo della gamba!

GEMELLI

Cari Gemelli, nei prossimi giorni, in particolare domenica 27, l’amore tornerà assoluto protagonista. Sul lavoro è una fase delicata, magari perché state attendendo il rinnovo di un contratto. Date il massimo per dimostrare il vostro valore e raggiungere così gli obiettivi che vi siete prefissati.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata molto positiva. Se avete avuto una crisi, di qualsiasi natura, potete finalmente superarla. Se riguarda la sfera sentimentale, dovete però desiderarlo entrambi. In coppia infatti le cose si fanno in due. Sul lavoro favoriti nuovi contatti e collaborazioni per la carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 21 giugno 2021), in amore avvertite un lieve calo, ma nulla di preoccupante. Attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione: potrebbero esserci tensioni e discussioni. Sul lavoro i problemi da risolvere con il partner non mancano. In particolare nei rapporti con i colleghi.

VERGINE

Cari Vergine, con Venere che resta favorevole avete poco da temere dal punto di vista sentimentale. La Luna infatti è in buon aspetto e questo può essere uno stimolo per fare bene. Preparatevi dunque a ottime notizie in amore. Sul lavoro sarete chiamati ad accettare un compromesso, soprattutto sul piano economico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: potete chiarirvi e risolvere problemi di lunga data.

