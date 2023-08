Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana che state vivendo darà il via ad un periodo nel quale arriverà una bella soddisfazione in ambito lavorativo ma non solo; nella vita di coppia, invece, non è escluso qualche disagio. Cercate di tenere duro e andare avanti a testa alta nel corso della prossima settimana.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 agosto 2023), nel corso dei prossimi giorni di questo mese di agosto nuove storie potrebbero nascere lontano dal solito ambiente. Servirà doppia prudenza, soprattutto se c’è un ex con cui sono ancora aperte delle dispute.

GEMELLI

Cari Gemelli, troppi single perdono tempo con amori impossibili, storie senza futuro che non portano da nessuna parte. Tranquilli: i prossimi non saranno giorni difficili e i più volenterosi faranno progetti di coppia anche molto importanti.

CANCRO

Cari Cancro, questo che state vivendo sarà un fine settimana di agosto incerto per i single: qualcosa non quadrerà in amore. Per le coppie il fine settimana aprirà una settimana pesante, in particolare per chi convive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 agosto 2023), per i single potrebbe essere arrivato il momento di frequentare qualcuno. Una persona che potrebbe rivelarsi importante per voi. Per le coppie la nuova settimana potrebbe essere un po’ polemica e complicata da gestire.

VERGINE

Cari Vergine, i single devono limitare la diffidenza, mentre le coppie che negli ultimi mesi hanno dato più spazio al lavoro ora devono recuperare il tempo perduto nel recente passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: in arrivo una bella soddisfazione per molti di voi.