Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, bella questa giornata per l’amore, sfruttatela. Sul lavoro ci sono buone opportunità per una crescita. In amore bisogna agire perché le stelle sono favorevoli. Sul lavoro avete una grande voglia di fare ma la fatica è tanta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 ottobre 2023), torna il sereno nella vita di coppia dopo un periodo difficile. Sul lavoro siete un po’ affaticati ma riuscirete a recuperare ben presto. Ci vorrà un po’ di pazienza oggi. Per quanto riguarda il lavoro sono favoriti i nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore bisogna agire perché le stelle sono favorevoli. Sul lavoro avete una grande voglia di fare ma la fatica è tanta. Torna il sereno nella vita di coppia dopo un periodo difficile. In amore arriva un bel periodo di recupero. Sul lavoro bisogna stringere i denti perché le spese sono tante.

CANCRO

Cari Cancro, c’è tanta insicurezza in amore, soprattutto se avete a che fare con qualcuno della Vergine o dei gemelli. Sul lavoro potete aspirare a qualcosa di meglio di ciò che avete già. Se siete single non chiudetevi in casa perché ci sono buone opportunità di fare nuovi incontri. Sul lavoro potreste ricevere qualche proposta interessante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 ottobre 2023), questa è la giornata ideale per i nuovi incontri grazie alla luna nel segno. Sul lavoro, le cose iniziano ad andare meglio.

VERGINE

Cari Vergine, non siete molto soddisfatti del vostro partner e gli stessi dubbi ci sono anche sul lavoro. Agite invece che rimuginare. C’è qualche incertezza ma cercate di essere più comprensivi con il partner. Sul lavoro siete molto ambizioso ma sarete premiati per questo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: favoriti i nuovi incontri, soprattutto per chi è single da tempo.