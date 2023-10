Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nulla sembra in grado di contrastarvi in questi ultimi giorni del mese di ottobre. Ogni ostacolo sul vostro cammino sarà spazzato via da una possente sicurezza nei vostri mezzi. Bene così. Godetevi il momento fino in fondo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 ottobre 2023), alcune novità inaspettate potrebbero creare alcuni dubbi. Avevate un piano ben preciso, ma qualche bisbiglio di troppo vi ha mandato in stallo, vi ha confuso. Potreste essere costretti a cambiare tutto in corsa, ma non siete sicuri di avere abbastanza tempo…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si chiude un capitolo importante. Una pagina della vostra vita significativa. Avrete modo di mettere finalmente la parola fine ad una questione annosa che vi trascinate dietro da fin troppo tempo. Siate aperti a compromessi anche amari.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la routine vi ha stufato. Non ne potete veramente più. Sentite il bisogno di un cambio radicale, di ambienti ed attività più stimolanti. Attenti però a non prendere decisioni drastiche, non sapete cosa troverete sul vostro cammino. Usate bene la testa. Ragionate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 ottobre 2023), una nube di frustrazione vi turba. Bloccati ad ogni svolta, sgambettati ad ogni incrocio, potreste essere tentati di mandare tutto all’aria. Non lasciatevi guidare dalla rabbia. Siate pazienti, resistete con tutti voi stessi. Presto arriverà il giusto momento per agire.

PESCI

Cari Pesci, in queste ore di metà/fine ottobre tutto va a gonfie vele. Pochissime preoccupazioni nel vostro prossimo futuro, ma anche tanto tempo libero da occupare al meglio. Godetevi il momento e concedetevi qualche sfizio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: tutto va a gonfie vele. Pochissime preoccupazioni.