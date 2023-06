Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi sta iniziando una settimana importante, soprattutto in vista della vostra estate. Tutto dipenderà dal vostro tempismo nel cogliere l’occasione che si paleserà. Tenete gli occhi aperti e leggete al meglio i segnali che vi arriveranno. Attenzione…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 giugno 2023), la luce della Luna vi abbraccia in questi giorni di inizio estate, in cui siete protetti anche dall’influenza di Urano e Saturno. I prossimi saranno giorni all’insegna della tranquillità e della stabilità, scossi dall’arrivo di una serie di novità intriganti. Non isolatevi.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un lungo periodo di fatica e stanchezza, siete ormai arrivati allo stremo delle forze. Avete bisogno di una vacanza. Non forzatevi ad andare avanti, prendetevi del tempo per voi o rischiate di peggiorare la situazione. Relax.

CANCRO

Cari Gemelli, sembra finalmente che la vostra vita stia girando per il verso giusto. Il vento è cambiato, cogliete le occasioni che si paleseranno sia a lavoro sia nella vita privata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 giugno 2023), avete tantissime cose da fare e poco tempo per pensare a fondo. Se vi farete travolgere dai ritmi vertiginosi e dalle paranoie altrui, chiuderete la settimana sfiancati. Agite con astuzia. Moderatevi.

VERGINE

Cari Vergine, avete fatto da poco una scelta importante. Sono in arrivo i frutti sperati. Seguite il percorso che avete scelto con determinazione e fiducia. Sfruttate questo momento favorevole per creare più stabilità per voi e per chi amate veramente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: sembra finalmente che la vostra vita stia girando per il verso giusto.