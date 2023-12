Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 11 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ci vuole un grande coraggio per affrontare le novità. Chi ha chiuso una storia dall’anno scorso ormai non ci pensa più, potrebbe già avere una passione nel cuore. Il ciclo positivo sia dal punto di vista emotivo che fisico consente di dedicarti a te stesso e a chi ami.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 dicembre 2023), se hai deciso di cambiare, trasformare la tua vita vuol dire che prima non stavi bene. Non ci sono vincitori o sconfitti, sei un’altra persona, più sicura e più forte, in un clima del genere si possono già fare i progetti per il 2024.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chiuderai l’anno con Venere e Marte nel segno. Il regalo di Natale potrebbe essere un incontro divertente ed inaspettato, chi chiude l’anno con una persona simpatica potrà pensare nel 2024 di tenerla al proprio fianco. La vita di coppia segna cambiamenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si può parlare di un periodo di nuove motivazioni per molti di voi. Se devi fare delle richieste non temere. L’ambizione è spinta al massimo, sei propositivo e in fondo meglio così. Le persone che si sono separate non dico che a dicembre ci ripensano, ma certamente sbolliranno un po’ di rabbia…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 dicembre 2023), in questa fase finale dell’anno il desiderio è quello di andare fino in fondo alle cose che non vanno e tagliare i ponti con situazioni che provocano fastidio fisico, non bisogna drammatizzare troppo le cose che non vanno nella vita di tutti giorni. Per quanto riguarda il lavoro, i liberi professionisti cercano di fare qualcosa di creativo, di più interessante.

PESCI

Cari Pesci, Giove continua un transito importante, Saturno è agli inizi del segno, tutto questo porta una buona carica di saggezza e volontà di azione, per di più Saturno sarà in sestile a Giove e questo raddoppia le possibilità di successo. Astrologicamente parlando dicembre è un mese di buone risorse.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Giove continua un transito importante, Saturno è agli inizi del segno, buona carica di saggezza.