Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Sole e Marte nel corso delle prossime ore regaleranno una grande voglia di fare progetti e programmi. In arrivo giornate migliori per fare un incontro, parlare di progetti per il futuro. Quelli che si amano davvero non avranno limiti nel fare e programmare le prossime settimane.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 dicembre 2023), è già aperto un nuovo corso della vita professionale, i nati più irruenti vorrebbero cercare soluzioni in altre città, si può sperimentare. È da marzo che Giove ha preso le difese del segno, porta la capacità di illuminare la vita, ispirazioni che lasciano il segno, chi svolge un’attività pubblica e ha bisogno di consensi chiuderà l’anno in maniera interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove ha protetto tutte le situazioni più importanti, ora bisogna ritrovare certezze anche negli altri, soprattutto se hai cambiato un gruppo di lavoro o di certe persone non ti fidi più. Bisogna ritrovare fiducia in se stessi e guardare in avanti, senza il buio non ci sarebbero i sogni!

CANCRO

Cari Cancro, bene iniziare a pensare al 2024 come ad un anno di buoni i progetti da mettere in cantiere. Allontana le persone che vogliono metterti in crisi, potresti prendere proprio tu le distanze da chi non ti merita. Chi è solo non dovrà ripescare nel passato ma sperare in qualcosa di nuovo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 dicembre 2023), ci sono stati momenti in cui la tua pazienza non ha sopportato l’invasione nel tuo lavoro di gente incompetente, personaggi che da cui è meglio prendere le distanze. Non è il caso di impegnarsi in storie per la vita. Incontri fatti a dicembre, infatti, potrebbero essere divertenti ma da esaminare con cura nei mesi a venire, la tua mente è impegnata in altro.

VERGINE

Cari Vergine, bisogna scegliere con cura e non fare troppo affidamento su altri. Chiamate importanti, per chi ha l’opportunità e il curriculum giusto è un momento facile per ottenere consensi e un ruolo che si addice bene alla propria preparazione. L’anno si chiude con stelle interessanti per l’amore, la famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: Sole e Marte regalano una grande voglia di fare progetti e programmi.