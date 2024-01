Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 1 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 1 gennaio 2024 i cuori solitari e chi vive emozioni incerte dovrà stare attento. Per le coppie tra poco Giove non sarà più contrario: può tornare il sereno dopo un periodo di stress e tensione. Discorso valido anche per il lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 gennaio 2024), per i single dimenticare le amarezze non è mai facile ma si deve comunque tentare. Provarci è d’obbligo. Se nella coppia ci sono dubbi, è giusto esporli per arrivare a un chiarimento. Metteteci un punto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende una giornata e una settimana discreta. Per i single è un periodo di verifiche quello attuale, mentre alle coppie il consiglio è di evitare le discussioni. Mordetevi la lingua se necessario… Perché andare allo scontro?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tenete duro ancora per un po’. Bene la giornata di venerdì per i single. Chi, invece, vive un amore da troppo tempo, ora ha voglia di approfondire il legame. Può essere il momento giusto per realizzare un sogno…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 gennaio 2024), alcuni single a volte sembrano distratti dall’amore; nella vita di coppia si può recuperare un eventuale rapporto in crisi. Ma dipende tutto dalla coppia. La volontà di entrambi sarà fondamentale.

PESCI

Cari Pesci, i single sono feriti dal passato e cercano sicurezze importanti nel corso della giornata. I rapporti finiti non possono essere recuperati. Non demordete e non disperate. Vale anche per il lavoro se ci sono dei ritardi o qualcosa non sta andando per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: tra poco Giove non sarà più contrario. Può tornare il sereno.