Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questi sono giorni altalenanti per voi: vivete momenti di grande euforia che però lasciano presto spazio a momenti di stress e di tensione. Questo mese di settembre porterà grandi opportunità dal punto di vista lavorativo, ma anche grandi momenti di vuoto e di noia. Marte in opposizione rappresenta un monito. Attenzione…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 settembre 2023), entro la metà del mese arriveranno delle notizie importanti che sbloccheranno alcune situazioni che sono rimaste in sospeso per lungo tempo. Risposte attese. E’ in atto una fase rivoluzionaria della vostra vita, in cui volete cambiare tutto e iniziare qualcosa di nuovo e di stimolante. Coraggio! Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in buon aspetto a Venere, vi darà una grossa mano in questa giornata di settembre, creando delle situazioni molto interessanti e stimolanti. Questa è l’occasione anche per lasciarsi andare sul piano delle emozioni e vivere una bella avventura senza crearvi troppe paranoie. Un po’ di coraggio non guasterebbe.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso della seconda parte della settimana riuscirete finalmente a raggiungere quegli obiettivi di lavoro che non siete stati capaci di centrare nella prima parte. Soprattutto quei progetti che hanno avuto un avvio difficoltoso… Serviva solo un po’ di pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 settembre 2023), nei prossimi giorni di questo mese di settembre sarà meglio agire con circospezione o diplomazia evitando di cedere ai bassi istinti. Spesso avete voglia di dire la vostra anche quando non è necessario… Attenzione: questo atteggiamento può infastidire qualcuno. Giove in opposizione vi invita a non fare il passo più lungo della gamba e a gestire con parsimonia le vostre risorse.

VERGINE

Cari Vergine, non avete più voglia di fare sempre le stesse cose. Volete cambiare, cambiare… Per questo motivo state cercando di scaricare sugli altri quei compiti gravosi che per voi, ormai, rappresentano solo una scocciatura. Nel corso della giornata sarete piuttosto stanchi e spossati, ecco perchè dovreste concedervi un po’ di relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: situazioni molto interessanti e stimolanti all’orizzonte.