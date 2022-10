Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 6 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – giovedì 6 ottobre 2022 – sarà positiva, vi sentirete pronti ad amare. Guardatevi intorno, magari l’anima gemella è più vicina di quanto crediate. Per quanto riguarda il lavoro, un problema sarà risolto egregiamente. Il vostro entusiasmo è contagioso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 ottobre 2022), una parola di troppo potrebbe farvi andare in escandescenza nel corso della giornata. Cercate di restare calmi. Per quanto riguarda il lavoro, se possibile rimanda alla prossima settimana le decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non perdete tempo se vi interessa veramente una persona… Questo mese porta grandi soddisfazioni in amore, ma sta a voi buttarvi, tentare il tutto per tutto! Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere incisivi nelle vostre azioni e ricordatevi che i progetti innovativi saranno importati al lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se il vostro rapporto è con una persona lontana fisicamente potreste fare una scelta drastica. Prendere in mano le redini del rapporto e… Per quanto riguarda il lavoro, il momento non aiuta, rimandate tutto alla prossima settimana. Avrete stelle più favorevoli e ottime opportunità per fare bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 ottobre 2022), la giornata partirà con una situazione di disagio ma questo perché sapete di essere persone creative, anche in amore. C’è da riorganizzare un lavoro. Potete ottenere grandi cose. Dovete solo credere di più in voi stessi, altrimenti come potranno farlo gli altri?

PESCI

Cari Pesci, fino alla giornata di sabato le sensazioni che proverete potranno essere importanti. Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare programma e potreste anche farlo… Buona situazione astrologica. Approfittatene perché potreste togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime sensazioni in amore. Bene il lavoro con possibili cambiamenti. Spesso sono forieri di grandi novità. Abituatevi a fare bene e non rimarrete delusi.