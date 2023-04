Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 6 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa giornata di inizio aprile potreste trovarvi a discutere seriamente con qualcuno. Fareste bene ad adattarvi all’atmosfera seria che si respira intorno a voi. Potreste anche decidere di modificare le vostre attività per potervi rilassare. Attenzione però: non prendete tutto alla lettera, mantenete la calma e riflettete a fondo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 aprile 2023), sarete più convincenti del solito con gli altri. Il vostro fascino e il vostro intuito pratico e realistico vi daranno l’opportunità di andare avanti e sfruttare qualche buona occasione. Sarete pronti per avere una conversazione seria con il vostro partner. E’ arrivato il momento di risolvere i problemi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 6 aprile mostrerete di più i vostri sentimenti. Avete bisogno di riaffermarvi, ma il vostro atteggiamento sta attirando fortuna. Vi sentirete ispirati a cercare anche nuovi contatti. Avrete la tendenza a imporvi troppo sugli altri, quando in realtà dovreste cercare di essere più discreti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste sentirvi più eccitati del solito in queste ore di inizio aprile. Marte sta lavorando con voi e vi promette momenti indimenticabili insieme ai vostri cari. La felicità è alla vostra portata. Fate bene a mantenere una mente aperta, sarà utile anche nei momenti più difficili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 aprile 2023), vi attende una giornata produttiva se riuscirete ad adottare un buon approccio. Sarete in grado di dare sostanza alle vostre idee, quelle valide… Il buon senso e il realismo saranno fondamentali. Per quanto riguarda l’amore, il partner potrebbe avere qualcosa da ridire, ma parlandone potrete sistemare tutto.

PESCI

Cari Pesci, potreste rifiutare una proposta che non vi convince, ma lo farete con il sorriso. Sentirete il bisogno di distinguervi e mostrare cosa sapete fare, ma attenzione a non esagerare. Non arrabbiatevi per i cambiamenti che devono essere fatti. Non lasciatevi scoraggiare da rifiuti o ritardi. Nuove conquiste in vista.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: il vostro fascino e il vostro intuito pratico vi daranno l’opportunità di andare avanti e sfruttare qualche buona occasione.