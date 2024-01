Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potreste discutere più del solito oggi, attenzione. Sul lavoro attenzione a non essere troppo irruenti. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Vedrete che tutto si aggiusta e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 gennaio 2024), le stelle di oggi parlano d’amore quindi non pensateci troppo e fate quell’invito a cena. Sul lavoro avete voglia di fare di più e ci riuscirete. Ci saranno ottime opportunità di successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle di oggi invitano a vivere l’amore senza troppi pensieri. Sul lavoro buone opportunità per i liberi professionisti. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche e spingete sull’acceleratore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore torna un po’ di tranquillità dopo un periodo un po’ burrascoso. Sul lavoro siate pazienti, riuscirete a trovare la vostra strada. Sappiate ottenere grandi cose in tutti i campi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 gennaio 2024), il cielo di oggi parla di emozioni forti quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro avrete belle idee, non sottovalutate il vostro potenziale. Sappiate trarre il bello da ogni aspetto della vostra vita, anche i più bui e negativi. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna capire cosa si desidera per il futuro e sul lavoro non fatevi prendere dall’agitazione perché presto sarà tutto in discesa. L’anno appena iniziato infatti vi vedrà assoluti protagonisti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: cosa desiderate per il futuro? Cercate di capirlo se davvero volete ottenere qualcosa di speciale. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.