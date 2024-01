Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbero esserci discussioni con il partner. Fate dunque attenzione e cercate di parlarne e trovare una soluzione. Sul lavoro, invece, c’è una bella energia e idee vincenti. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 gennaio 2024), è una di quelle giornate da dedicare all’amore con un ottimo cielo che regala qualcosa in più. Sul piano lavorativo potrebbero esserci novità e qualche nuovo contatto. Rimboccatevi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, parla di emozioni quindi non dedicatevi solo al lavoro. Sul lato professionale avanzate pure le vostre richieste perché saranno ascoltate e accolte bene. Vedrete che presto ci saranno grandi traguardi in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore torna a battere finalmente quindi via libera alle emozioni e anche ai progetti importanti. Sul lavoro tutto procede al meglio. Non ci saranno problemi impossibili da risolvere, ma dovrete spingere sull’acceleratore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 gennaio 2024), le stelle favoriscono i single che sono alla ricerca dell’anima gemella. Sul lavoro attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore potreste discutere più del solito oggi, attenzione. Sul lavoro attenzione a non essere troppo irruenti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche e spingete sull’acceleratore. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore ci sono litigi che non sarà facile sopportare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.