Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 4 agosto 2022 – sarà una giornata all’insegna delle discussioni: nervi saldi e cercate di mantenere la calma. Attenzione con un Cancro o un Capricorno… Tutto sommato però saranno 24 ore positive per voi. Capitolo lavoro: potrete fare un bilancio di ciò che verrà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 agosto 2022), non arrabbiatevi troppo anche se c’è da fare i conti con la Luna in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore siete un po’ stanchi e arrivate alla sera stressati. C’è una certa agitazione sul lavoro. Placatela.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di farvi scivolare le cose negative addosso, avete bisogno di trovare il giusto tempo per i sentimenti. Prestate attenzione ai soldi, state spendendo troppo e le finanze non bastano mai…

CANCRO

Cari Cancro, avete Venere nel segno: la passione sarà di casa nelle prossime ore. Siete portati alla trasgressione. Per quanto riguarda il lavoro, momento di stallo e un certo senso di agitazione nell’aria. Controllatelo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 agosto 2022), periodo interessante per l’amore. Sono giorni in cui potrebbero esserci incontri positivi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una piccola discussione ma dovete farvi valere. Un avvenimento imprevisto potrebbe farvi spendere più del previsto.

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio è antrato nel vostro segno zodiacale, quando vi sentite bene sapete colpire molto bene. Emozioni importanti in vista. C’è meno stanchezza e state recuperando.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la passione sarà di casa nelle prossime ore.