Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore in amore dovrete essere meno polemici. Meglio essere saggi e pazientare un po’ se qualcosa non andrà come volete voi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile entro la fine del mese portare a termine un accordo! Ci sono ottime possibilità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 settembre 2022), questo mese si chiude con forti tensioni con il partner. Provate a chiarirvi, è sempre meglio fare la pace e non rimanere litigati. Per quanto riguarda il lavoro, piccole incomprensioni all’orizzonte, soprattutto con qualche collega.

GEMELLI

Cari Gemelli, con questo cielo tutto va per il meglio. Avete voglia di recuperare tutto il tempo perso in amore. Potreste approfittare del fine settimana ormai alle porte per organizzare qualcosa di romantico in compagnia del partner. Per quanto riguarda il lavoro, se rimanete calmi riuscirete a ritrovare lucidità e serenità.

CANCRO

Cari Cancro, con questa Luna positiva potrete togliervi delle belle soddisfazioni, ma attenzione perché in amore ci sono ancora litigi e discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, vi toccherà scendere a compromessi. Attenti a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 settembre 2022), imparate a farvi scivolare di più le cose addosso, anche se per voi non è affatto facile. Per quanto riguarda il lavoro, prima di accettare una proposta sarebbe bene riflettere un po’ di più, valutando pro e contro.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo è sorridente in amore e le prossime due giornate saranno importanti. Preparatevi a un fine settimana di passione ed erotismo in compagnia del partner. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di ripartire: forza e coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime novità in arrivo in amore.