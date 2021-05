Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 27 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 27 maggio – la Luna è attiva e i problemi in amore potrebbero essere superati. Se avete avuto discussioni con il partner, parlatevi e provate a chiarire. Con Acquario e Leone potreste vivere belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, ora potrete analizzare le vostre esigenze e andare nella giusta direzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 maggio 2021), talvolta il vostro spirito critico diventa eccessivo, anche se provate a mascherarlo con l’ironia. Rischiate così che qualcuno che vi circonda possa spazientirsi o prendersela a male. Capitolo lavoro: ritardi sui progetti. Mantenete la calma. Le stelle vi assistono.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna opposta porterà qualche disagio soprattutto in amore. Potrebbero esserci litigi e discussioni con il partner. Le coppie stabili invece procedono senza particolari scossoni. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una giornata un po’ agitata, dovrete tenere lontano i piccoli disguidi. Evitate litigi con colleghi e superiori.

CANCRO

Cari Cancro, sarebbe il caso di risolvere un problema in amore ma bisogna farlo prima della giornata di lunedì. Lavoro? Facile immaginare un nuovo percorso, i giovani dovranno affrontare nuove situazioni. Insomma, cercate di non prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste. Abbiate più coraggio di tentare strade alternative.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (giovedì 27 maggio) la Luna sarà favorevole, gli innamorati ora potranno vivere belle emozioni, le storie che nasceranno nelle prossime ore decolleranno a luglio quando Venere sarà nel segno. Insomma, ottime prospettive, basta avere solo un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, ottima giornata per fare nuovi piani.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dissonante, le cose andranno meglio a partire da venerdì. Preparatevi poi a un weekend focoso e di passione con il partner, per ritrovare a pieno la fiducia e la serenità. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete chiarire tante cose. Qualche collega potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: problemi superati, belle emozioni con Acquario e Leone.

