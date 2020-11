Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata sottotono, con tanti problemi e questioni da risolvere. In amore in particolare, se la vostra storia si è conclusa da poco, avvertirete il bisogno di rimettervi in gioco, anche se non siete ancora pronti per tornare ad amare. Sul lavoro dovete andarci più cauti ed evitare le scelte azzardate.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata che può causarvi più di qualche problema, soprattutto in amore. I dubbi nei rapporti con il partner permangono, d’altronde ce li avevate dentro da un po’, e adesso sono riemersi nel vostro personale mare in tempesta. Anche sul lavoro siete irrequieti, forse perché non abbastanza soddisfatti. Guardatevi intorno.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata molto particolare e da prendere con le pinze, specie in amore. Venere infatti non è più in aspetto positivo. Le storie d’amore nate nelle prime tre settimane di novembre in ogni caso si confermeranno importanti. Portate avanti la conoscenza con ottimismo. Mantenete la calma sul lavoro. Non è facile, ma a volte dovete tenere a freno la lingua.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono ottime prospettive in amore: il transito di Venere è nuovamente positivo, ma quella di oggi sarà ancora una giornata un po’ agitata, in amore avete infatti qualche dubbio da risolvere. Presto tutto andrà a gonfie vele. Sul lavoro avete la possibilità di risolvere un problema nelle prossime settimane.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle oggi sarete davvero baciati dalla fortuna e dal favore delle stelle, d’altronde avete la Luna e il Sole positivi: è il momento di mettere una bella pietra sopra le divergenze passate e di concentrarvi sul futuro. Sostenete le vostre idee ma ascoltate anche quelle degli altri: potrebbero arrivare utili consigli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox arriva una buona energia nel vostro segno soprattutto al pomeriggio: in amore potreste vivere emozioni importanti e profonde. Sul lavoro invece Giove continua un transito favorevole, potreste giusto inciampare in qualche discussione. Mantenete la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: Sole e Luna dalla vostra parte, non vi manca niente.

