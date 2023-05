Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore cercate di restare calmi anche durante le discussioni altrimenti rischiate di aprire il vaso di pandora. Sul lavoro ci sono miglioramenti e a giugno, quando Venere non sarà più opposta, arriverà la vera svolta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 maggio 2023), in amore è arrivato il momento di fare delle scelte importanti, soprattutto se avete avuto il piede in due scarpe per tanto tempo. Sul lavoro evitate di guardarvi sempre indietro. Andate avanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, arrivano buone notizie per i sentimenti con la luna favorevole insieme a Venere e Giove. Sul lavoro potrete iniziare a breve un nuovo e stimolante progetto. D’altronde l’estate è alle morte, ma dovete essere previdenti e iniziare a organizzarvi in vista della ripartenza autunnale. Altrimenti la concorrenza vi sbaraglierà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore tutto andrà per il meglio e sabato potrete vivere una giornata di pure emozioni. Sul lavoro siate calmi e ragionevoli. Non mollate tutto solo per un capriccio. Qualche disguido e incomprensione capitano sempre, sia sul lavoro che nella vita privata, ma dovete essere più diplomatici e meno testardi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 maggio 2023), in amore c’è qualche polemica ma ci sarà modo di chiarire con il partner. Sul lavoro capite fino in fondo cosa volete e muovetevi di conseguenza.

PESCI

Cari Pesci, in amore c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza anche perché vi sentite un po’ trascurati ultimamente. Sul lavoro è stata una settimana pesante ma già da sabato riuscirete a rilassarvi un po’ e ne avete un gran bisogno. Approfittate del weekend in arrivo per ricaricare le pile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: preparatevi a vivere emozioni molto forti in amore.