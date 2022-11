Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 24 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state tranquilli: potrebbe presto arrivare l’occasione di un nuovo amore. D’altronde siete single da tempo e ora avete voglia di una nuova storia, siete stanchi di restare soli. Per quanto riguarda il lavoro, dovete esporvi di più e dare il massimo se volete ottenere grandi successi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 novembre 2022), è il momento di investire di più sul futuro e sui vostri obiettivi. Le cose cambiano all’improvviso e soprattutto quando meno te lo aspetti. Evitate provocazioni da parte di chi vuole mettervi il bastone fra le ruote… Mordetevi la lingua se necessario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il sorriso vi aprirà molte porte. Il vostro entusiasmo è davvero contagioso in questo periodo. Potrebbe essere la volta buona di concretizzare un progetto sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti possono partire alla grande, lanciatevi senza timore o ansie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con stelle così favorevoli potete togliervi grandi soddisfazioni. Portate avanti l’amore e non rimarrete delusi. Statene certi. Se c’è una storia solida, potete progettare qualcosa di speciale. Siete pronti a raggiungere un importante obiettivo professionale. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 novembre 2022), non fatevi prendere dall’ansia e dalla nostalgia. Inutile vivere nel passato, dovete andare dritti per la vostra strada. Portate avanti con più convinzione i vostri impegni lavorativi.

PESCI

Cari Pesci, non parlate troppo e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste… Rischiate di rovinare una storia importante. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di pensare bene prima di parlare… Non litigate con chi vi circonda per questioni di poco conto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avete stelle davvero favorevoli, approfittatene.